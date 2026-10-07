Россияне исчезли после поездки на катере
В Красноярском крае ведутся поиски двух мужчин, которые пропали после поездки на катере по Красноярскому водохранилищу. Об этом сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель» в своем канале в мессенджере Max.
По предварительным данным, 5 октября двое мужчин отправились из поселка Приморск в залив Сисим и с тех пор не выходят на связь. Их местонахождение до сих пор остается неизвестным.
Поиски ведут специалисты отряда и добровольцы: вместе они обследуют акваторию и прибрежную зону. Найти пропавших пока не удалось, сейчас устанавливаются другие обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что туристка с ребенком пропала без вести во время прогулки в районе Софийских озер в Архызе. Мать с малышом отправились в путь по маршруту, который не имеет официальной регистрации. Об их исчезновении стало известно, когда семья не вышла на связь в назначенное время.
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