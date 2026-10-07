Россияне исчезли после поездки на катере

07 октября 2026, 09:10

В Красноярском крае ищут двух мужчин, пропавших после поездки на катере

Фото: пресс-служба КГКУ «Спасатель»

В Красноярском крае ведутся поиски двух мужчин, которые пропали после поездки на катере по Красноярскому водохранилищу. Об этом сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель» в своем канале в мессенджере Max.