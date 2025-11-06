На российской трассе лобовое столкновение минивэнов привело к пяти жертвам

06 ноября 2025, 12:12

На трассе в Тыве пять человек стали жертвами лобового столкновения авто

Фото: МВД по Республике Тыва

В результате лобового столкновения двух минивэнов на трассе Р-257 «Енисей» в Республике Тыва пострадали пять человек. Об этом информирует МВД по региону.