На российской трассе лобовое столкновение минивэнов привело к пяти жертвам
В результате лобового столкновения двух минивэнов на трассе Р-257 «Енисей» в Республике Тыва пострадали пять человек. Об этом информирует МВД по региону.
На месте аварии зафиксировали два автомобиля со значительными повреждениями — Toyota Wish и Toyota Voxy. Фрагменты транспортных средств разбросало по проезжей части. В ведомстве пояснили, что ДТП случилось после того, как Toyota Wish выехал на полосу встречного движения.
Медики доставили двух пострадавших в реанимацию, ещё трём гражданам врачи помогли на месте происшествия. Сотрудники полиции в настоящее время работают на месте аварии и выясняют все детали случившегося.
