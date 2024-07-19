На российском пляже мигрант спустил штаны перед девочкой

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У реки Глухарка в Приморском районе Санкт-Петербурга отец семилетней девочки задержал мужчину с расстёгнутой ширинкой. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Поданным издания, родитель отпустил девочку в туалет. Она прибежала к отцу и рассказала про пугающего человека в кустах.
Мужчина отправился проверить их. Там он обнаружил 36-летнего Зарылбека. Мигрант спешно застёгивал штаны. Отец набросился на него с кулаками. Произошла драка, которая перетекла на перекрёсток Оптиков и Шуваловского проспекта.
Через некоторое время Зарылбека забрали в полицейский участок. У иностранца проверили документы и оформили административный протокол за нарушение миграционных законов. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и выдворении мигранта с территории РФ.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье 66-летнего директора завода заподозрили в растлении падчерицы. Девочка рассказала, что растление началось в сентябре 2019 года. Продолжалось по декабрь прошлого года. Мужчина регулярно приставал к ней. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Мужчина отправился проверить их. Там он обнаружил 36-летнего Зарылбека. Мигрант спешно застёгивал штаны. Отец набросился на него с кулаками. Произошла драка, которая перетекла на перекрёсток Оптиков и Шуваловского проспекта.
Через некоторое время Зарылбека забрали в полицейский участок. У иностранца проверили документы и оформили административный протокол за нарушение миграционных законов. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и выдворении мигранта с территории РФ.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье 66-летнего директора завода заподозрили в растлении падчерицы. Девочка рассказала, что растление началось в сентябре 2019 года. Продолжалось по декабрь прошлого года. Мужчина регулярно приставал к ней. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова