На россиянина завели уголовное дело после пяти банковских переводов

08 октября 2025, 19:58

В Сыктывкаре 52-летний мужчина стал фигурантом дела о спонсировании террористов

Фото: istockphoto/Alexander Semenov

В Республике Коми задержали 52‑летнего жителя Сыктывкара по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщили в республиканском управлении МВД «Ленте.ру».