На россиянина завели уголовное дело после пяти банковских переводов
В Сыктывкаре 52-летний мужчина стал фигурантом дела о спонсировании террористов
В Республике Коми задержали 52‑летнего жителя Сыктывкара по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщили в республиканском управлении МВД «Ленте.ру».
По версии следствия, с мая 2022 года по ноябрь 2023 года мужчина пять раз переводил деньги с банковской карты одному из участников запрещённой организации.
При обыске у него изъяли банковские карты и мобильные телефоны. Уголовное дело о содействии террористической деятельности уже возбудили.
Ранее сообщалось, что в Якутии мужчину приговорили к 18 годам колонии за совершение террористических преступлений в интересах Украины.
