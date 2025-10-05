На «Роза Хутор» корова-убийца едва не сбросила отдыхающих в пропасть

05 октября 2025, 14:55

Туристы на «Роза Хутор» избежали падения с обрыва после нападения коровы

Фото: Istock/dvulikaia

В Сочи корова атаковала группу туристов на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Животное едва не столкнуло людей в обрыв. Подробности сообщает РЕН ТВ.





Инцидент произошёл во время похода от «Роза Хутор» до лагеря «Нахаз». Одна из участниц группы заметила бегущее животное. Однако туристы быстро поняли, что корова направляется прямо на них, ускоряет бег и опустила голову.



В последний момент группа спрыгнула в овраг. По словам туристки, им повезло, потому что ветки и палки в овраге помогли им остановиться и не скатиться ниже. Одна из участниц похода укатилась дальше других, но не сорвалась в обрыв.

«Нам сказали, что обычно они не агрессивные, но эту корову что-то напугало. Мы пока дальше шли, слышали ещё рычание медведей где-то из леса», — рассказала свидетельница произошедшего.