На Русском мосту во Владивостоке мужчина упал в воду с высоты 324 метра
Во Владивостоке мужчина выпал с Русского моста, пролетев более 300 метров, и погиб. Об этом сообщили утром 14 мая в пресс-службе полиции Приморья.
Согласно материалу, 43-летний водитель Toyota Camry нарушил ПДД, когда ехал по мосту. Точные детали инцидента и причины случившегося пока неизвестны, но в какой-то момент мужчина оказался в воде, рухнув с 324-метровой высоты. Он упал, находясь вне транспортного средства — машина осталась на дороге.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Спасти пострадавшего не удалось. Полиция Первомайского района Владивостока проводит проверку, по результатам необходимых мероприятий будет принято законное и обоснованное решение.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Петропавловске-Камчатском женщина сожгла машину, желая испортить жизнь бывшему возлюбленному, но промахнулась адресатом. Легковушка принадлежала другу экс-бойфренда, в полиции возбудили уголовное дело.
