На Сахалине 16-летний сноубордист впал в кому из-за столкновения с тренером

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На сахалине юный сноубордист впал в кому после столкновения с тренером на горнолыжном курорте «Горный воздух». Об этом информирует Телеграм-канал «Точка Отсчета».
Столкновение произошло 11 февраля. 16-летний подросток катался по трассе «Запад верх», в том время, как тренер занимался с детьми. Приехавшие работники комплекса нашли юного сноубордиста без сознания.
По предварительным данным, ребенок находится в коме. Представители «Горного воздуха» подтвердили факт инцидента, а с тренера взяли пояснения
До этого сообщалось, что после удаления зуба в частной клинике Саратова ребенок впал в кому. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак