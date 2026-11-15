Бездомные собаки едва не растерзали российскую школьницу и ее питомца
В Анжеро-Судженске бродячие псы напали на 12-летнюю девочку и ее собаку во время прогулки. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инцидент Кузбасс».
Школьница выгуливала питомца, когда на них набросились бродячие псы. Ребенку поцарапали и прокусили ногу, а также порвали штаны. После этого алабай, который бродит по поселку уже несколько дней, накинулся на собаку девочки и покусал ее. Животное удалось отбить, но оно получило тяжелые травмы — питомца успели довезти до ветклиники, сейчас его лечат.
Региональный СК и прокуратура уже организовали проверки по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что на Сахалине две собаки погибли, защищая хозяев от медведя. Все случилось 11 ноября на территории дайвинг-клуба в поселке Пригородное Корсаковского района.
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