Бездомные собаки едва не растерзали российскую школьницу и ее питомца

15 ноября 2026, 09:48

В Кузбассе бродячие псы искусали 12-летнюю девочку и ее собаку

Фото: iStock/Jai Jaggi

В Анжеро-Судженске бродячие псы напали на 12-летнюю девочку и ее собаку во время прогулки. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инцидент Кузбасс».