«Вся жизнь пронеслась»: В Новороссийске хозяйские собаки едва не порвали женщину
В Новороссийске 4 хозяйские собаки напали на женщину и чуть не порвали ее
В селе Кирилловка под Новороссийском четыре крупные собаки вырвались со двора частного дома и набросились на женщину, проходившую по Путевой улице. Об инциденте, произошедшем 9 ноября, сообщил Telegram-канал «Хвосты и лапы. Новороссийск».
По данным канала, пожилой хозяин дома открыл калитку, чтобы зайти во двор, и в этот момент животные выбежали на улицу — остановить их мужчина не смог. Собаки повалили прохожую на землю и стали кусать ее за ноги. Женщина лежала на животе, закрывая руками лицо и голову.
«Один пес вырвал клок волос и зубами повредил кожу. Я лежала и молилась. Вся жизнь пронеслась передо мной», — рассказала пострадавшая.
Хозяин пытался оттащить питомцев, но у него не получилось. В результате женщина получила множественные глубокие рваные раны. Ее госпитализировали, сейчас она проходит лечение и курс уколов от бешенства.
Пострадавшая намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением и добиваться наказания для владельца собак. Она также призвала односельчан поддержать ее, чтобы добиться удаления напавших на нее животных.
«Как так?? Почему так происходит? Я взрослая, и все обошлось. Слава богу! А если бы это был ребенок или старенькая бабушка?» — заявила женщина.