«Вся жизнь пронеслась»: В Новороссийске хозяйские собаки едва не порвали женщину

11 ноября 2026, 20:42

В Новороссийске 4 хозяйские собаки напали на женщину и чуть не порвали ее

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В селе Кирилловка под Новороссийском четыре крупные собаки вырвались со двора частного дома и набросились на женщину, проходившую по Путевой улице. Об инциденте, произошедшем 9 ноября, сообщил Telegram-канал «Хвосты и лапы. Новороссийск».





По данным канала, пожилой хозяин дома открыл калитку, чтобы зайти во двор, и в этот момент животные выбежали на улицу — остановить их мужчина не смог. Собаки повалили прохожую на землю и стали кусать ее за ноги. Женщина лежала на животе, закрывая руками лицо и голову.





«Один пес вырвал клок волос и зубами повредил кожу. Я лежала и молилась. Вся жизнь пронеслась передо мной», — рассказала пострадавшая.

«Как так?? Почему так происходит? Я взрослая, и все обошлось. Слава богу! А если бы это был ребенок или старенькая бабушка?» — заявила женщина.