На Сахалине четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошла на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла 12 апреля в 08:10 по местному времени (02:10 мск) на 307-м километре трассы Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск в Углегорском районе. Согласно предварительным данным, 22-летний водитель грузовика потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
В ДТП пострадали 16 человек: 12 пассажиров автобуса получили разовую медицинскую помощь, а четверо были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Региональная прокуратура и Следственный комитет (СК) проводят расследование обстоятельств произошедшего.
