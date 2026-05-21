Расстрелянный польскими полицейскими белорус рискует остаться инвалидом

21 мая 2026, 23:55

РИА Новости: Расстрелянный полицейскими в Польше белорус находится в тяжелом состоянии

Фото: iStock/sudok1

Белорусский гражданин, расстрелянный польскими полицейскими, находится в крайне тяжёлом состоянии. Из-за некачественного лечения в Польше он может остаться инвалидом, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Первый информационный».





Инцидент произошёл ночью 12 мая в юго-западном регионе Польши, когда 60-летний житель Гродненского региона возвращался домой из Германии на новом автомобиле BMW. Сотрудники криминальной полиции в гражданской одежде заблокировали машину и без объяснения причин открыли огонь.



В автомобиле насчитали 30 пулевых отверстий, кузов стал похожим на решето. Ни одного выстрела не пришлось по колёсам. Белорус получил серьезные ранения головы и ног. Его доставили в ближайшую польскую больницу, где врачи извлекли пули и наглухо зашили раны. Согласно материалу, это категорически запрещено делать при подобных травмах.



В крови пострадавшего польские полицейские искали алкоголь и наркотики, чтобы оправдать свои действия, но безрезультатно. После этого мужчину выписали, практически вышвырнув из больницы. Знакомые помогли ему добраться до границы, а на родине пострадавшего экстренно госпитализировали.



В Белоруссии врачи оценили состояние пациента как крайне тяжёлое, с большой кровопотерей. Ему провели три сложные операции, предстоят новые. МИД страны заявил, что в Минске рассчитывают на объективное расследование и привлечение виновных к ответственности.