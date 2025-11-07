В Тульской области пьяный парень устроил резню в доме бывшей девушки

07 ноября 2025, 13:47

В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве и покушении на убийство

Фото: Istock/Daniel Tadevosyan

В Тульской области мужчина нанёс ножевые ранения родителям своей бывшей девушки. В результате её отец скончался на месте, а мать доставили в больницу с травмами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.