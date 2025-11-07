В Тульской области пьяный парень устроил резню в доме бывшей девушки
В Тульской области мужчина нанёс ножевые ранения родителям своей бывшей девушки. В результате её отец скончался на месте, а мать доставили в больницу с травмами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Трагическое происшествие случилось ночью в доме на улице Саратовской. 26-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в жилище. Он напал на 45-летнего мужчину и несколько раз ударил его ножом. После этого парень ранил 42-летнюю мать девушки.
Злоумышленник искал в доме свою бывшую возлюбленную, но не нашёл её. После нападений он поджёг кухню и скрылся. Полиция задержала подозреваемого неподалёку от места происшествия.
Ранее в Тульской области мужчина забил родного брата до смерти во время ссоры.
