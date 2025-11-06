В Подмосковье внучка убила свою 95-летнюю бабушку из-за упреков в безделии
В подмосковной Апрелевке 47-летняя женщина убила свою 95-летнюю бабушку. Конфликт начался после того, как пенсионерка упрекнула внучку в безделье. Подробности сообщает «МК».
На протяжении жизни обвиняемая пережила несколько тяжёлых событий: уход отца, насилие в 18 лет и попытки суицида. Она дважды лечилась от депрессии в клинике и злоупотребляла алкоголем. Родственники её содержали, так как она работала нерегулярно и набрала кредитов.
В день трагедии пенсионерка, которая всю жизнь работала портнихой, заявила, что после её смерти внучку не будут кормить. Та в ответ резко сказала: «Давно пора!» и задушила бабушку платком. Женщина сообщила о смерти в службы, но скрыла вину. Следствие установило обстоятельства через сутки. Жительнице Апрелевки предъявили обвинение в убийстве.
