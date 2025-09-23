Достижения.рф

На западе Москвы красная легковушка влетела в остановку

В Москве на Матвеевской улице автомобиль врезался в автобусную остановку
Фото: Istock/monkeybusinessimages
В Москве красный легковой автомобиль врезался в автобусную остановку на Матвеевской улице. Авария произошла днём 23 сентября напротив станции МЦД-4 «Матвеевская».

В результате удара конструкция остановки получила значительные повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Они оцепили территорию и зафиксировали все обстоятельства случившегося. За рулём автомобиля находилась женщина. Она не пострадала. Следствие предполагает, что виновница ДТП перепутала педали газа и тормоза.

Ольга Щелокова

