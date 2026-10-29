Российский учитель музыки попал в СИЗО за домогательства к детям

29 октября 2026, 23:45

В Свердловской области учителя фортепиано заподозрили в домогательствах к детям

Фото: iStock/Martina_L

Учителя музыки из города Лесной отправили в СИЗО по подозрению в сексуальных домогательствах к детям. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.