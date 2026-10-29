Российский учитель музыки попал в СИЗО за домогательства к детям
Учителя музыки из города Лесной отправили в СИЗО по подозрению в сексуальных домогательствах к детям. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Уточняется, что мужчина, который учил несовершеннолетних играть на фортепиано, имеет звание заслуженного педагога Свердловской области. По предварительной информации, с 2016 года он приставал на занятиях к ребятам в возрасте от семи до двенадцати лет. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Сочи суд обязал владельца собак породы хаски выплатить пятнадцать миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу девятилетнего ребёнка, который пострадал от нападения животных в 2025 году. Подробности читайте в нашем материале.
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