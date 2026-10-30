Полиция задержала приморца, который готовил поджог здания и полицейского авто
В Приморье задержали жителя Хорольского округа, подозреваемого в подготовке к поджогу полицейского автомобиля и административного здания. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Приморья».
Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, и подошли к нему для беседы. В ходе проверки выяснилось, что в его рюкзаке находился бензин — он хранился в пластиковой бутылке. У гражданина также нашли три зажигалки. Мужчину доставили в отделение полиции.
Оказалось, что приморец договорился в мессенджере с незнакомцем, что за вознаграждение совершит поджог служебного автомобиля полиции и административного здания. Задержанный признался в подготовке к противоправной деятельности. Подозреваемого и материалы доследственной проверки передали в ФСБ России.
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