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Полиция задержала приморца, который готовил поджог здания и полицейского авто

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

В Приморье задержали жителя Хорольского округа, подозреваемого в подготовке к поджогу полицейского автомобиля и административного здания. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Приморья».



Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, и подошли к нему для беседы. В ходе проверки выяснилось, что в его рюкзаке находился бензин — он хранился в пластиковой бутылке. У гражданина также нашли три зажигалки. Мужчину доставили в отделение полиции.

Оказалось, что приморец договорился в мессенджере с незнакомцем, что за вознаграждение совершит поджог служебного автомобиля полиции и административного здания. Задержанный признался в подготовке к противоправной деятельности. Подозреваемого и материалы доследственной проверки передали в ФСБ России.

Мария Моисеева

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