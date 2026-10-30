Полиция задержала приморца, который готовил поджог здания и полицейского авто

30 октября 2026, 04:28

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

В Приморье задержали жителя Хорольского округа, подозреваемого в подготовке к поджогу полицейского автомобиля и административного здания. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Приморья».