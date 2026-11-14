На северо-востоке Москвы произошла стрельба
На северо-востоке Москвы произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры случившегося.
По предварительной информации, выстрелы раздались на Ботанической улице. Момент стрельбы попал на камеру, видео уже распространилось по соцсетям. На нём можно увидеть, как неизвестные стреляют в воздух из окон автомобиля, проезжающего по дороге. Других подробностей инцидента в настоящий момент нет.
Ранее «Радио 1» передавало, чтовируский уездный суд в Эстонии приговорил местную жительницу к четырём месяцам лишения свободы условно за нарушение антироссийских санкций ЕС. Женщина пыталась вывезти в Россию две сковородки, кофейные фильтры и €50 наличными. Подробности читайте здесь.
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