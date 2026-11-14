В Ормузском проливе два танкера подорвались на морских минах и загорелись
В Ормузском проливе два танкера подорвались на морских минах. Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).
В заявлении уточняется, что суда пытались скрытно пройти по несанкционированному южному маршруту в проливе. После подрыва на минах на обоих танкерах зафиксировали пожары. Названия судов, их принадлежность и сведения о возможных пострадавших в материале не приводятся.
Напомним, что Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство через него оказалось серьёзно ограничено после 28 февраля, когда началась военная операция США и Израиля против Ирана.
Ранее стало известно, что неизвестные беспилотники заметили над авиабазой Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии, которую использует Вашингтон. Подробности читайте здесь.
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