В Ормузском проливе два танкера подорвались на морских минах и загорелись

14 ноября 2026, 01:27

Иран заявил о подрыве двух танкеров на морских минах в Ормузском проливе

Фото: iStock/BogdanV

В Ормузском проливе два танкера подорвались на морских минах. Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).