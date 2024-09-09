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На северо-востоке Украины мужчина взорвал гранату возле магазина

В Полтавской области мужчина взорвал гранату возле магазина
09 сентября 2024, 11:40
Фото: istockphoto/ovbelov

Фото: istockphoto/ovbelov

В городе Лубны Полтавской области на северо-востоке Украины мужчина взорвал гранату возле магазина. Об этом проинформировало региональное управление полиции, пишет ТАСС.
Сообщается, что инцидент произошел вечером 8 сентября. Местный житель бросил гранату в группу людей и убежал в неизвестном направлении. В результате взрыва пострадали три человека. Было начато расследование по статье о покушении на убийство нескольких лиц.

Отмечается, что мужчина погиб, его тело с многочисленными ранениями было найдено недалеко от места происшествия.



Ранее стало известно, что на Украине в ДТП скончался советник экс-министра стратегической промышленности Ярослав Олейник.

До этого сообщалось, что пожелавший вернуть девушку россиянин залез к ней на балкон и выбил ей зубы в Москве. Мужчина сейчас под подпиской о невыезде. Пострадавшая потеряла несколько зубов, у нее зафиксированы лицевые гематомы с черепно-мозговой травмой.

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#инцидент
#мужчина
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Автобус с украинскими военными столкнулся с грузовиком в Львовской области
09 сентября 2024, 12:39

Фото: iStock/conejota

Автобус с бойцами ВСУ попал в аварию в Львовской области Украины. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 12 военных, а водитель автобуса скончался на месте.

ДТП произошло накануне ночью в 03:30 на трассе Киев – Чоп.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером на трассе в Житомирской области Украины погиб советник бывшего министра стратегической промышленности Ярослав Олейник, регулирующий снабжение украинской армии беспилотниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также ранее стало известно о том, что на ЦКАД в Подмосковье перевернулся автобус с 27 рабочими после столкновения с двумя фурами.

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#автобус
#грузовик
#дтп
#украина
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В Саратове семья мигрантов захватила квартиру жены участника СВО
09 сентября 2024, 12:23

Фото: iStock/vichinterlang

В Саратове семья мигрантов захватила квартиру, которая принадлежит жене участника специальной военной операции. Об этом информирует Telegram-канал «Русская община ZOV».
По данным канала, супруга участника СВО сдала квартиру в аренду, которая после оказалась оккупирована гостями из ближнего зарубежья. Сообщается, что они перестали оплачивать коммунальные услуги и квартплату, а через три месяца перестали выходить на связь.

Дружина быстро отреагировала на ситуацию. Братья прибыли на место, пригласив потерпевшую и реэлтора с договором аренды, чтобы помочь разрешить конфликт. Благодаря совместным усилиям, вежливым просьбам и взаимопомощи все долги были погашены. Они покинут квартиру в понедельник, 9 сентября.

Ранее сообщалось, что в Самаре семья участника спецоперации обратилась с просьбой о помощи из-за постоянных нападок соседей из Узбекистана. Общественники быстро отозвались и встретились с мигрантами. Теперь родственники бойца находятся под защитой общины, пока он занят защитой родины.

В городе Лубны Полтавской области на северо-востоке Украины мужчина взорвал гранату возле магазина. Об этом проинформировало региональное управление полиции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#семья
#конфликт
#долги
#сво
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Крупнейший аэропорт Швеции временно закрылся из-за неопознанных дронов в небе
SVT: аэропорт Стокгольм-Арланда прекращал работу из-за четырёх дронов в небе
09 сентября 2024, 11:59

Фото: iStock/Oselote

Крупнейший аэропорт Швеции, Стокгольм-Арланда, в ночь на понедельник приостанавливал работы в связи с неизвестными беспилотниками в небе. Об этом сообщает местное издание SVT.
По данным управления гражданской авиации Стокгольма, в районе аэропорта были обнаружены как минимум четыре дрона разного размера, тип которых не удалось идентифицировать.

Отмечается, что в районе 02:00 по местному времени (03:00 мск) аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы. Пяти самолётам пришлось отправиться на посадку в гавани вблизи городов Нючепинг и Гетеборг.

Через полтора часа работа аэропорта была восстановлена. Полиция приступила к расследованию произошедшего. Они предполагают, что что эта была спланированная операция, цель которой пока непонятна.

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#полиция
#бпла
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В Подмосковье 70-летний мужчина выжил после выстрела в голову
09 сентября 2024, 11:21

Фото: iStock/Motortion

В Московской области 70-летний мужчина выжил после выстрела в голову. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что пенсионер решил свести счёты с жизнью с помощью самодельного огнестрельного устройства мелкого калибра. Пуля задела скуловую кость и срикошетила в височную ямку, пробив мышцы, но не затронув жизненно важные органы. Она остановилась перед костями черепа, что позволило ему сохранить жизнь.

Доставленный в челюстно-лицевую хирургию Пушкинской клинической больницы пациент прошёл обследование. Врачи приняли решение о проведении операции, так как извлечь пулю через отверстие не представлялось возможным. Спустя час успешной работы медиков пуля была извлечена.

После нескольких дней наблюдения и лечения мужчину выписали домой. Врачи отметили этот случай как необычный и оставили снимок на память.

Ранее сообщалось, что пожелавший вернуть девушку россиянин залез к ней на балкон и выбил ей зубы в Москве. Мужчина сейчас под подпиской о невыезде. Пострадавшая потеряла несколько зубов, у нее зафиксированы лицевые гематомы с черепно-мозговой травмой.

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На Украине погиб чиновник, занимавшийся снабжением ВСУ беспилотниками
09 сентября 2024, 10:59

Фото: iStock/Anton Novikov

На Украине в ДТП скончался советник экс-министра стратегической промышленности Ярослав Олейник. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что авария произошла в воскресенье вечером. Чиновник ехал по трассе в Житомирской области вместе со своей женой Ниной. В какой-то момент автомобиль Mitsubishi L-200 наехал на лежащего на дороге кабана и потерял управление. Машина вылетела на встречную полосу, где совершила лобовое столкновение с Mitsubishi Pagero Олейника.

Чиновник и его жена погибли на месте, а водитель второго автомобиля был экстренно доставлен в больницу.

Будучи советником министра стратегической промышленности Украины Олейник курировал вопросы, связанные со снабжением ВСУ беспилотниками. Он занимал этот пост при экс-министре Александре Камышине, которого отправили в отставку 4 сентября.

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#всу
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Няня из Узбекистана с шизофренией сломала жизнь русской семье и избежала тюрьмы: подробности
09 сентября 2024, 10:17

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Уроженка Узбекистана Гюльчехра с диагнозом шизофрения приехала в Россию и устроилась работать няней. Беды ничего не предвещало. Женщина быстро прижилась в доме, ладила с детьми и даже ездила за границу вместе со своими работодателями. Однако вскоре жизнь семьи навсегда оказалась разрушенной. О том, что произошло в доме, где работала узбекская няня расскажет редакция «Радио 1».

Няня с шизофренией из Узбекистана


О диагнозе женщины ее будущие работодатели были проинформированы. Гюльчехру порекомендовали Мещеряковым из Орловской области их знакомые, заверив, что с няней не будет проблем. Однако некоторые странности в поведении женщины семья заметила сразу.

Гюльчехра большое количество времени проводила в Интернете, порой забывая о своих основных обязанностях. Она постоянно что-то читала, смотрела какие-то ролики. Хозяева дома относились к ее увлечению снисходительно, так как понимали, что женщина больна.

Убийство ребенка и поджог дома


29 февраля 2016 года родители двух несовершеннолетних детей ушли на работу. Старший сын направился на занятия, оставив Гюльчехру с маленькой сестрой.

К моменту возвращения семейства няня уже совершила непоправимое: она убила малышку, отрезала ей голову, подожгла квартиру и позже бродила у метро выкрикивая «Аллах акбар» и утверждая, что она — террористка-смертница. На момент задержания при уроженке Узбекистана была найдена отрезанная голова убитой девочки, которую женщина носила с собой в пакете.

Шокирующее видео быстро распространилось по новостным каналам, няню задержали. На допросе она призналась, что намеревалась уехать к настоящим мусульманам в Сирию, где могла бы свободно носить паранджу, жить по шариату и изучать исламские законы.

Фото: istockphoto/globalmoments

Переезд семьи и гибель отца


Мусульманская община собрала средства для Мещеряковых, благодаря чему они приобрели жильё в Красногорске и переехали туда. Супруги не могли поддерживать друг друга в тяжелые времена и даже некоторое время были в разлуке, но в конце концов снова сошлись.

В 2018 году глава семейства неожиданно умер. У него диагностировали серьезный менингит, а причиной смерти стал сепсис. Женщина осталась одна с пасынком, который сам занимался своим воспитанием и образованием.

Судьба няни-убийцы


Отец Гюльчехры после известия о том, что совершила его дочь, сначала испытал паралич от стресса, а позже скончался. Гюльчехра провела несколько лет в психиатрической больнице. Когда посетители навещали её, она настойчиво умоляла забрать её домой, уверяя, что очень скучает.

В 2021 году мать Гюльчехры поделилась с журналистами, что медицинские специалисты не возражают против её депортации и адвокат уже занимается подготовкой необходимых документов. Она также отметила, что дочь будет оставаться дома под присмотром своих сыновей.

В марте няню-палача депортировали в Узбекистан, и с тех поро ее жизни ничего не известно.

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#узбекистан
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Заслуженный артист России Гоша Куценко задолжал налоговой 267 000 рублей
Mash: ФНС заблокировала счета компании актера Гоши Куценко
09 сентября 2024, 10:12

Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский

Заслуженный артист России Гоша Куценко имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 267 000 рублей. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Согласно информации канала, ФНС уже заблокировало счета одной из компаний артиста — общества с ограниченной ответственность «Арт Волна», где Куценко владеет 49% акций. Издание добавляет, что в 2022 и 2023 годах кредитор намеревался обратиться в суд с требованием о признании «Арт Волны» банкротом.

Отмечается, что с апреля 2024 года Куценко накопил 60 штрафов на общую сумму 48 000 рублей от ГИБДД, в основном за превышение скорости. Кроме того, он не оплатил три штрафа по 1500 рублей за проезд по платной дороге.

Ранее певица Лариса Долина рассказала о ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с принадлежащей ей квартирой. По словам артистки, следствие сейчас в самом разгаре.

До этого музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что успех заново возраждающейся группы Linkin Park будет во много определяться талантом вокалиста и гитариста коллектива Майка Шиноды.

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#гибдд
#проезд
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#актеры
#продюсер
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Российский сухогруз отбуксировали в проливе Дарданеллы из-за поломки двигателя
09 сентября 2024, 09:58

Фото: istockphoto/Dikuch

Российский 120-метровый сухогруз отбуксировали к причалу после того, как у судна сломался двигатель в турецком проливе Дарданеллы. Об этом со ссылкой на генеральном управление береговой охраны Турции сообщает РИА Новости. Отмечается, что неполадки с мотором корабля возникли у деревни Каракова.
«У сухогруза SORMOVSKIY 3063 длиной в 119 метров, следовавшего из Мерсина в Россию, вышел из строя двигатель в Дарданеллах у деревни Каракова», — указано в сообщении ведомства.
В береговой охране заметили, что случившееся не отразилось на движении в Дарданеллах, судно взяли на буксир и безопасно доставили к причалу Каранлык.

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#турция
#корабль
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В Киеве посреди ночи сожгли машину украинского военного
09 сентября 2024, 09:50

Фото: istockphoto/GummyBone

Машину украинского военного подожгли в Киеве этой ночью, 9 сентября. Об этом сообщает телеканал «Киев-24». Отмечается, что неизвестные устроили поджог в Днепровском районе города около 3 часов ночи.
Два дня назад в Киеве произошел аналогичный инцидент, когда неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего в районе Оболони. Судя по кадрам, машина сгорела практически полностью и восстановлению не подлежит.

Подобные случаи на Украине в последнее время приняли массовый характер. Сначала в стране поджигали машины военнослужащих, принимая их за машины сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — украинский аналог военкомата — прим. ред.). В ответ военные стали размещать на автомобилях таблички, на которых писали: «Не ТЦК». Судя по всему, такие предупреждения перестали защищать: машины военных из ВСУ полыхают по всей стране.

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#военные
#автомобиль
#инцидент
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