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В городе Лубны Полтавской области на северо-востоке Украины мужчина взорвал гранату возле магазина. Об этом проинформировало региональное управление полиции, пишет ТАСС.
Сообщается, что инцидент произошел вечером 8 сентября. Местный житель бросил гранату в группу людей и убежал в неизвестном направлении. В результате взрыва пострадали три человека. Было начато расследование по статье о покушении на убийство нескольких лиц.
Отмечается, что мужчина погиб, его тело с многочисленными ранениями было найдено недалеко от места происшествия.
Ранее стало известно, что на Украине в ДТП скончался советник экс-министра стратегической промышленности Ярослав Олейник.
До этого сообщалось, что пожелавший вернуть девушку россиянин залез к ней на балкон и выбил ей зубы в Москве. Мужчина сейчас под подпиской о невыезде. Пострадавшая потеряла несколько зубов, у нее зафиксированы лицевые гематомы с черепно-мозговой травмой.
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Отмечается, что мужчина погиб, его тело с многочисленными ранениями было найдено недалеко от места происшествия.
Ранее стало известно, что на Украине в ДТП скончался советник экс-министра стратегической промышленности Ярослав Олейник.
До этого сообщалось, что пожелавший вернуть девушку россиянин залез к ней на балкон и выбил ей зубы в Москве. Мужчина сейчас под подпиской о невыезде. Пострадавшая потеряла несколько зубов, у нее зафиксированы лицевые гематомы с черепно-мозговой травмой.
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Дарья Осипова