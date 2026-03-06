Российского юношу из многодетной семьи раздели догола и забили до смерти
В поселке Большой Исток Свердловской области 18-летнего парня из многодетной семьи раздели догола и забили до смерти. Об этом пишет KP.RU.
Тело юноши бросили на дороге перед его домом. Он скончался на руках у матери. По предварительной информации, преступление совершили двое знакомых. Они протащили пострадавшего через частный сектор, избивая ногами. Один из знакомых семьи заявил, что лицо молодого человека было сильно повреждено.
Оба нападавших задержаны. Уточняется, что злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения.
Молодой человек рос в семье без отца. У него осталось трое младших братьев и сестра. Близкие помогают семье организовать похороны. Друзья погибшего описывают его как тихого и спокойного человека. Причины жестокого нападения остаются неизвестными.
