На Шерегеше спасли лыжника, который упал в расщелину и потерял сознание

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На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области спасли лыжника, который упал в расщелину и потерял сознание. Мужчину вытащил фрирайдер Данила Альшаков, заметивший торчащие из снега лыжи.
Как сообщает RT, пострадавший споткнулся, лыжи отстегнулись, и он ударился головой и улетел в яму.
По словам спасителя, он занимается изготовлением спортивных варежек, и в знак благодарности пострадавший купил их сразу для всей семьи.
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«Это далеко от трассы, где мало людей. За день там проезжает 1-2 человека. Это уже был конец дня, закат, вокруг лес. Я увидел, что торчат лыжи, подъехал, а там человек. Он был без сознания», — рассказал фрирайдер в беседе с «Сiбдепо».
По словам спасителя, он занимается изготовлением спортивных варежек, и в знак благодарности пострадавший купил их сразу для всей семьи.
«Я его вытащил из этой ямы, привел в чувство... Места здесь отдаленные, по ним вообще редко кто ездит. Вместе с этим мужчиной спустились с горы, и он поехал в больницу. Вроде бы обошлось все небольшим сотрясением», — рассказал фрирайдер в беседе с RT.Читайте также:
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Данил Пономарев