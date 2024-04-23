В Химках поймали мужчину, подменившего в магазине смартфоны на муляжи

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, подозреваемого в похищении смартфонов из магазина в Химках, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник зашёл в салон сотовой связи на Ленинградском шоссе, попросил продавца показать ему новые модели смартфонов, и когда продавец не видел, подменил коробки с техникой на такие же коробки с муляжами. Общая сумма украденного составила более 260 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Когда продавец заметил подмену, он обратился в полицию. Ловкого похитителя задержали возле станции МЦК Соколиная гора. Им оказался 36-летний ранее судимый житель Новосибирска.
Задержанный рассказал, что муляжи смартфонов купил в интернете. Против него завели уголовное по статье «Мошенничество» и оставили под стражей до суда.
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