На складе в Подмосковье сотрудницу придавил грузовой лифт
В подмосковной Электростали на территории одного из складов произошёл несчастный случай. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Сотрудница клининговой компании проводила уборку в зоне грузового лифта. По предварительным сведениям, женщина залезла под платформу подъёмного устройства. В этот момент механизм неожиданно пришёл в движение и стал опускаться. Конструкция придавила работницу.
Коллеги услышали крик и сразу бросились на помощь. Они вызвали экстренные службы. Медики, прибывшие на место, оказали пострадавшей первую помощь и госпитализировали её с травмами позвоночника. Правоохранительные органы начали проверку для установления всех обстоятельств происшествия.
