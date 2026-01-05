В Кузбассе десятки людей попали в больницу после праздников
В Кузбассе за новогоднюю неделю зафиксировали 46 случаев острых отравлений
В Кузбассе за новогодние праздники зафиксировали более 40 случаев острых отравлений.
Как сообщил изданию «Сiбдепо» главный токсиколог региона Константин Сиворонов, Областной центр по лечению острых отравлений при больнице им. М.А. Подгорбунского за неделю с 29 декабря по 4 января принял 46 пациентов. Три из них — дети.
«Один взрослый пациент умер от отравления суррогатами алкоголя. Остальные пациенты выписаны с выздоровлением», — отметил врач.Главный нарколог Кузбасса перечислил основные причины обращений. Среди них — отравления этанолом, наркотическими веществами, медикаментами, а также прижигающими ядами и этиленгликолем. В список вошли и случаи хронических алкогольных интоксикаций с психозами.
