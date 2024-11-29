На следующий день после свадьбы стала вдовой: в Новой Москве молодого жениха и его брата убили во время торжества

Свадебное фото Раду и Кристины (Фото: соцсети)
21 января 2021 года Кристина стала воплощением счастья. Говорят, её глаза буквально сияли от радости. Она наконец встретила мужчину своей мечты: заботливого, сильного и надёжного. Накануне молодожены устроили роскошное свадебное торжество в загородном клубе, пригласив на праздник всех родных и друзей. Всё было, как полагается: они разрезали свадебный торт, танцевали до поздней ночи, а в небо взлетали яркие фейерверки. Но уже спустя сутки после свадьбы молодая девушка стала вдовой. Подробности о трагедии расскажет «Радио 1».
Нашла мужа мёртвым
На второй день после торжества молодожёны сняли коттедж, в который пригласили только самых близких.
«И вот одна семейная пара с ребенком начала вдруг собираться домой. Кристина пошла их провожать, радостная, даже ребеночка на руки взяла, открывант дверь, а на улице в снегу лежит ее муж Раду. И рядом его старший брат Филипп», — рассказал один из гостей свадьбы.Оба были мертвы: ранение в грудь. Из-за громкой музыки выстрелов никто не услышал. Так, уже на следующий день после свадьбы Кристина потеряла своего возлюбленного.
На место происшествия сразу же вызвали полицию. Посмотрев записи с камер наблюдения, стало ясно, что убийца всё это время был совсем рядом.
Фото: istockphoto / nixki
Отношения Кристины и Раду
Знакомство Кристины и Раду произошло летом 2020 года. Они встретились на вечеринке у общих друзей. На тот момент ему было 34 года, а ей 31. С той самой встречи у них и начались отношения. Друзья пары рассказали, что Кристина рядом с новым молодым человеком вся расцвела, ведь за её спиной две неудачные попытки серьёзных отношений.
Сам Раду Кординяну родился в Молдове, но 15 лет назад переехал в Россию вслед за старшим братом Филиппом.
Сначала он подрабатывал на стройках в Калуге, а потом женился. У супругов родилось двое детей. Там же, в Калуге, парень получил российское гражданство и открыл фирму, торгующую стройматериалами.
В итоге Раду и его первая жена расстались после нескольких попыток наладить отношения. Однако он продолжал заботиться о детях и поддерживать их материально.
Мужчина переехал ближе к своему брату и купил своей бывшей жене и детям квартиру в Троицке.
Последний раз мужчина виделся со своими детьми за несколько дней до своей свадьбы, которая стала для него роковой. По словам друзей, Раду подарил невесте салон красоты в Новой Москве. Там же достраивал дом для их будущей семьи.
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Ссора на свадьбе
Последняя видеозапись с Раду Кординяну была сделана накануне его трагической гибели. В супермаркете рядом с коттеджем он с компанией покупали продукты. С ним был давний друг Кристины Владимир Девятаев. Именно он вместе с женой и дочкой так внезапно собрался покинуть свадьбу на второй день.
Говорят, что с Девятаевым ещё в день свадьбы начали происходить странные вещи. Он приехал со своей семьёй, но почему-то сильно нервничал и в итоге поссорился со старшим братом жениха: ему не понравилось, что тот говорил не на русском языке, а на молдавском.
В итоге между Филиппом и Владимиром завязалась драка.
Фото: istockphoto / wernerimages
По словам очевидцев, Раду вышел на улицу вслед за Девятаевым. Затем к ним присоединился Филипп.
Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на территории клуба, стало известно о том, что происходило на улице: жених пытался успокоить Девятаева и успокоить конфликтующих.
Позже к коттеджу приехал чёрный внедорожник, водитель которого передал Девятаеву пистолет.
Филипп умер на месте, а его младший брат спустя несколько минут.
Братья убийцы
Позже выяснилось, что за рулём той машины был старший брат Владимира Алексей. На допросе они утверждали, что были уверены, что пистолет был травматический, а не боевой. Братьев отправили под арест.
Вскоре выяснилось ещё кое-что интересное и важное. Девятаевы — сыновья депутата из Новой Москвы. 58-летняя бизнесвумен Анна Девятаева является членом Совета депутатов поселения Новофёдоровское в Новой Москве.
О детях Анны Ивановны жители Яковлевского отзываются положительно. У женщины, помимо сыновей Владимира и Алексея, есть дочь Елена, которая работает певицей в различных московских театрах, и младший сын Вячеслав (имя изменено), который ещё учится в школе.
Однако вскоре нашлась соседка, которая была не такого хорошего мнения о семействе. Она рассказал историю про убитую местную девушку. Одним из обвиняемых по тому делу был как раз Алексей Девятаев. Якобы он был за рулём машины, в которую насильно поместили убитую.
Примечательно, что оба инцидента связаны с автомобилем. В случае убийства Галины Жуковой он просто отвёз её с другом за город. А когда были застрелены Филипп и Рада Кординяну, он принёс пистолет из дома своему младшему брату.
Однако мотивы Владимира Девятаева вызывают вопросы. Свидетели утверждают, что Владимир проявлял нервозность и раздражительность ещё в первый день свадьбы. Есть версия, что это связано с его возможными романтическими отношениями с Кристиной Раузовой, невестой Раду. Они вместе учились в школе и жили по соседству.
Похороны
Похороны Филиппа Кординяну прошли в Подольске, где он проживал с супругой и двумя дочерьми. Его похоронили рядом с дочерью, которая умерла в младенческом возрасте.
На следующий день в Новой Москве друзья и родственники проводили в последний путь Раду Кординяну.
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