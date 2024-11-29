Три смерти и 21 пострадавший: Кого задержали за трагедию в «Рубиконе»

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В селе Калистратиха Алтайского края задержан директор центра социального обслуживания «Рубикон» после массового отравления, приведшего к гибели трёх человек и госпитализации более 20 постояльцев.
Инцидент произошёл 28 ноября, когда жители центра начали обращаться за медицинской помощью. О деталях расследования дела сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Алтайскому краю.
По предварительной версии, причиной заболевания могла стать ротавирусная инфекция.
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Следствие уже инициировало ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.
Ведутся активные следственные действия, а прокуратура Алтайского края держит расследование на контроле, проверяя также соблюдение федерального законодательства.
Известно, что общее число пострадавших достигло 21 человека. Минздрав региона подтвердил госпитализацию 18 из них. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия, чтобы установить виновных и причины произошедшего.
«Радио 1» 28 ноября писало о том, что в Алтайском крае в частном центре из-за отравления умерли три человека.
Ранее сообщалось, что в Петербурге госпитализировали свыше 20 людей после отравления.
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По предварительной версии, причиной заболевания могла стать ротавирусная инфекция.
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Следствие уже инициировало ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.
Ведутся активные следственные действия, а прокуратура Алтайского края держит расследование на контроле, проверяя также соблюдение федерального законодательства.
Известно, что общее число пострадавших достигло 21 человека. Минздрав региона подтвердил госпитализацию 18 из них. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия, чтобы установить виновных и причины произошедшего.
«Радио 1» 28 ноября писало о том, что в Алтайском крае в частном центре из-за отравления умерли три человека.
Ранее сообщалось, что в Петербурге госпитализировали свыше 20 людей после отравления.
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Мария Моисеева