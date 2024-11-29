«Странно это»: тело пропавшей 18-летней студентки из Подмосковья нашли в лесу, на что указала неожиданная улика

Пропавшую 18-летнюю студентку Ксению Еловых из подмосковной Ивантеевки нашли мертвой в лесу. Странным обстоятельством является то, что все три дня, пока девушку искали, она оставалась онлайн в соцсетях. Подробности – в материале «Радио 1».