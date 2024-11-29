«Странно это»: тело пропавшей 18-летней студентки из Подмосковья нашли в лесу, на что указала неожиданная улика

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Пропавшую 18-летнюю студентку Ксению Еловых из подмосковной Ивантеевки нашли мертвой в лесу. Странным обстоятельством является то, что все три дня, пока девушку искали, она оставалась онлайн в соцсетях. Подробности – в материале «Радио 1».
Пропавшую в Подмосковье 18-летнюю девушку нашли мертвой
По словам матери Ксении, утром 25 ноября ее 18-летняя дочь отправилась на занятия в Болшево. Обычно девушка встречалась с подругами рядом с кафе, но в тот день до места назначения она так и не доехала. Однако даже спустя трое суток после ее исчезновения аккаунты в социальных сетях оставались активными, но неизвестно, кто ими пользовался.
Ксения Еловых (Фото: lizaalert.org)
Версии следствия
Правоохранительные органы и поисковики выяснили, что девушка была зафиксирована на камерах видеонаблюдения в СНТ «Звездочка-2», расположенном в 62 километрах от Ивантеевки.
«Она, похоже, пыталась попасть внутрь СНТ, но не смогла. Бродила вокруг», — рассказали местные жители порталу MSK1.RU.
Потом девушка удалилась в сторону лесного массива, расположенного поблизости с садами. В этой лесопосадке поисковики и обнаружили мертвое тело девушки. В настоящее время рассматриваются разные версии произошедшего, включая и самоубийство.
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«По предварительной версии, это был суицид», — сообщил один из волонтеров, участвовавших в поисках.Однако семья погибшей и близкие знакомы эту версию отвергают. По их словам, Ксения не имела никаких проблем и строила планы на будущее.
В настоящее время продолжают устанавливаться подробности смерти студентки.
«Странно это…зачем для самоубийства ехать в лес», «Ее телефон могли украсть, поэтому он был в сети, однако то, что кто-то заходил именно в ее соцсети, может указывать на убийство», — предполагают местные жители.
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