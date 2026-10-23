В Иваново возбудили дело после гибели человека при пожаре на производстве матрасов

23 октября 2026, 20:40

В Иваново СК открыл дело после смерти человека при пожаре

Фото: медиасток.рф

В Иваново возбудили уголовное дело по факту гибели человека при пожаре в производственном здании по изготовлению матрасов. Об этом сообщает региональное СУ СК России.