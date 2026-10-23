В Иваново возбудили дело после гибели человека при пожаре на производстве матрасов
В Иваново возбудили уголовное дело по факту гибели человека при пожаре в производственном здании по изготовлению матрасов. Об этом сообщает региональное СУ СК России.
Как уточнили в ведомстве, следствие ведется по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Пожар произошел в здании на улице Косякова.
По данным МЧС, в пятницу загорелось производственное здание, площадь возгорания первоначально составляла 900 квадратных метров. Позднее в ведомстве сообщили, что площадь огня выросла до 4,8 тысячи квадратных метров. По информации региональной прокуратуры, во время горения обрушилась одна из конструкций здания.
При локализации погиб один из сотрудников МЧС, принимавших участие в тушении. Еще четверых сотрудников ведомства доставили в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. В СУ СК по Ивановской области добавили, что на месте происшествия работают следователи, криминалисты и спасатели, выясняются точные причины пожара.
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