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В Иваново загорелось производственное здание

В Иваново локализовали пожар в здании по производству матрасов
Фото: istockphoto/DarthArt

В Иваново загорелось производственное здание по изготовлению матрасов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.



По данным ведомства, после прибытия пожарно-спасательных подразделений установили, что возгорание происходит в производственном здании. Предварительная площадь пожара составляет 900 квадратных метров.

Отмечается, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. К ликвидации возгорания привлекли 59 человек и 14 единиц техники.

Ранее в центре Москвы произошел пожар в квартире пятиэтажки. Одного человека передали медикам для осмотра.

Никита Кротов

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