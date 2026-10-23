В Иваново загорелось производственное здание
В Иваново локализовали пожар в здании по производству матрасов
В Иваново загорелось производственное здание по изготовлению матрасов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, после прибытия пожарно-спасательных подразделений установили, что возгорание происходит в производственном здании. Предварительная площадь пожара составляет 900 квадратных метров.
Отмечается, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. К ликвидации возгорания привлекли 59 человек и 14 единиц техники.
Ранее в центре Москвы произошел пожар в квартире пятиэтажки. Одного человека передали медикам для осмотра.
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