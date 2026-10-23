В центре Москвы произошел пожар в квартире пятиэтажки
В центре Москвы полностью ликвидирован пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по адресу Погодинская улица, 14/16. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России, пишет РИА Новости.
По данным ведомства, одного человека передали медикам для осмотра. Ранее уточнялось, что в квартире загорелись личные вещи и мебель.
Перед этим в Хабаровском крае на территории Большехехцирского заповедника вспыхнул пожар. Очаг возгорания обнаружили в 2,9 километра от посёлка.
Кроме того, на востоке Москвы ликвидировали горение в бизнес-центре «Красный богатырь». Огнеборцы оперативно прибыли на место инцидента.
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