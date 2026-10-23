В центре Москвы произошел пожар в квартире пятиэтажки

23 октября 2026, 16:23

МЧС: в центре Москвы в пятиэтажке ликвидировали пожар, есть один пострадавший

Фото: istockphoto/Vladimir Razguliaev

В центре Москвы полностью ликвидирован пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по адресу Погодинская улица, 14/16. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России, пишет РИА Новости.