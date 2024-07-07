На стройке детсада в Петербурге взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

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В Санкт-Петербурге на стройке детского сада взорвался газовый баллон, в результате происшествия пострадали три человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Площадь пожара составила пять квадратных метров. Возгорание удалось потушить оперативно прибывшим на место инцидента пожарным. Трое пострадавших доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.
Прежде сообщалось об инциденте с участием детей в Челябинской области. На палатку, в которой находились девятилетняя девочка и ее полугодовалая сестра, упало дерево. Школьница погибла на месте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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