В Финляндии ветер сдул два самолета с рулёжной дорожки в сугроб
В субботу в аэропорту Киттиля в финской Лапландии из‑за сильного ветра два самолёта выкатились с рулёжной дорожки и оказались в сугробе.
Как пишет Helsingin Sanomat, речь идет пассажирском лайнере, прилетевшем из Женевы и еще одном воздушном судне. На борту первого находилось около 150 человек, второго — менее десяти. Столкновения между ними не произошло, пассажиры не пострадали.
Сообщение о ЧП поступило спасателям в 16:06 (17:06 мск), к месту выезжали десять единиц техники.
Инцидент произошёл на фоне шторма Hannes, который, по данным на 17:00 (18:00 мск), оставил без электричества примерно 30 тысяч домохозяйств по всей Финляндии.
Ранее сообщалось, что рейс Москва — Красноярск экстренно сел в российском городе на несколько часов.
