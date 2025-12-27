Достижения.рф

В Финляндии ветер сдул два самолета с рулёжной дорожки в сугроб

Фото: istockphoto/Chalabala

В субботу в аэропорту Киттиля в финской Лапландии из‑за сильного ветра два самолёта выкатились с рулёжной дорожки и оказались в сугробе.



Как пишет Helsingin Sanomat, речь идет пассажирском лайнере, прилетевшем из Женевы и еще одном воздушном судне. На борту первого находилось около 150 человек, второго — менее десяти. Столкновения между ними не произошло, пассажиры не пострадали.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 16:06 (17:06 мск), к месту выезжали десять единиц техники.

Инцидент произошёл на фоне шторма Hannes, который, по данным на 17:00 (18:00 мск), оставил без электричества примерно 30 тысяч домохозяйств по всей Финляндии.

Никита Кротов

