Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Северных Курил
У побережья Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Подземные толчки зафиксировали 27 декабря в 13:25 по местному времени (05:25 мск). Эпицентр находился в 203 километрах от Северо-Курильска на острове Парамушир, а очаг залегал на глубине 75 километров в акватории Тихого океана.
По словам сейсмолога, жители города могли ощутить толчок силой около двух баллов. Информации о пострадавших и разрушениях нет, угроза цунами так же не объявлялась.
Напомним, в ночь на 19 декабря у побережья Курил произошли два землетрясения. Первое из них достигло магнитуды 4,9, а второе — 4,6.
