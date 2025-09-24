Крокодил напал на многодетную мать и растерзал ее во время рыбалки
Times of India: Крокодил набросился на 37-летнюю женщину во время рыбалки у реки
В Индии на берегу реки Гобари обнаружили изуродованные останки женщины. Она стала жертвой нападения крокодила, когда рыбачила, пишет издание Times of India.
Трагедия случилась в пятницу, когда 37-летняя Лашкими Далей занималась рыбной ловлей. Хищник набросился на нее из глубины и утащил под воду. Не уточняется, была ли жертва одна в момент нападения крокодила.
В поисковых операциях участвовали не только профессиональные спасатели и лесные рейнджеры, но и местные жители из соседней деревни.
Останки пропавшей женщины удалось найти лишь на следующий день. Власти установили, что половину ее тела съем крокодил, при этом оно было сильно изуродовано.
Скончалась легендарная итальянская актриса Клаудиа Кардинале
Лашкими воспитывала трех несовершеннолетних дочерей. К счастью, девочки не остались одни, поскольку у них все еще есть отец. В материале уточняется, что семье погибшей будет выплачена компенсация в размере одного миллиона индийских рупий.
Ранее сообщалось, что американка Кэрри Эдвардс из штата Вирджиния выиграла 150 тысяч долларов (примерно 12,6 миллиона рублей) в лотерею. Женщина понадеялась на подсказку нейросети ChatGPT для выбора номеров.