Крокодил напал на многодетную мать и растерзал ее во время рыбалки

24 сентября 2025, 06:15

Times of India: Крокодил набросился на 37-летнюю женщину во время рыбалки у реки

Фото: iStock/Adam Bartosik

В Индии на берегу реки Гобари обнаружили изуродованные останки женщины. Она стала жертвой нападения крокодила, когда рыбачила, пишет издание Times of India.





Трагедия случилась в пятницу, когда 37-летняя Лашкими Далей занималась рыбной ловлей. Хищник набросился на нее из глубины и утащил под воду. Не уточняется, была ли жертва одна в момент нападения крокодила.



В поисковых операциях участвовали не только профессиональные спасатели и лесные рейнджеры, но и местные жители из соседней деревни.



Останки пропавшей женщины удалось найти лишь на следующий день. Власти установили, что половину ее тела съем крокодил, при этом оно было сильно изуродовано.



