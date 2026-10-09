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Под Вологдой два водителя погибли в огне после лобового столкновения на трассе

На трассе под Вологдой столкнулись Mitsubishi и «Газель», оба водителя погибли
Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области

В Грязовецком округе Вологодской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли два водителя. Подробности сообщает УМВД РФ по региону.



По предварительным сведениям, вечером 9 октября на 383 км автодороги М8 «Москва — Архангельск» водитель автомобиля Mitsubishi Lancer 1994 года выпуска выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью».

За рулём грузовика находился мужчина 1989 года рождения. После столкновения обе машины загорелись. Водители погибли на месте. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они выясняют точные причины аварии.

Ранее в Москве автобус насмерть сбил пешехода на Варшавском шоссе. Установлено, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Ольга Щелокова

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