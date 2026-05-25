В Бурятии пьяный водитель внедорожника въехал в дачный дом: два человека пострадали
В Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП с участием внедорожника. Автомобиль врезался в дачный дом в ДНТ «Росинка», сообщили в пресс‑службе МВД по республике.
По информации ведомства, инцидент случился в ночь на 25 мая. 21‑летний водитель-безправник Land Rover потерял контроль над транспортным средством, из-за чего машина съехала с дороги и врезалась в дачный дом.
В результате аварии водитель и пассажир внедорожника получили травмы, им понадобилась помощь медиков. В момент ДТП в доме никого не было. Правоохранительные органы установили, что оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.
