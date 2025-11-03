Достижения.рф

Во Владимирской области столкнулись восемь машин, есть пострадавшие

Во Владимирской области столкнулись восемь машин, пострадали четыре человека
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Восемь автомобилей столкнулись на дороге во Владимирской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД региона.



Авария произошла на 322 километре автодороги М-12 около 5:20 мск. В ДТП участвовали три грузовика и пять легковых автомобилей.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. За медицинской помощью обратились четверо пострадавших, все они взрослые, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что мотоциклист насмерть сбил известного турецкого актера рядом с его домом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0