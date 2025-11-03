Во Владимирской области столкнулись восемь машин, есть пострадавшие
Во Владимирской области столкнулись восемь машин, пострадали четыре человека
Восемь автомобилей столкнулись на дороге во Владимирской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД региона.
Авария произошла на 322 километре автодороги М-12 около 5:20 мск. В ДТП участвовали три грузовика и пять легковых автомобилей.
Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. За медицинской помощью обратились четверо пострадавших, все они взрослые, добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что мотоциклист насмерть сбил известного турецкого актера рядом с его домом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: