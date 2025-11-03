Во Владимирской области столкнулись восемь машин, есть пострадавшие

03 ноября 2025, 11:34

Во Владимирской области столкнулись восемь машин, пострадали четыре человека

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Восемь автомобилей столкнулись на дороге во Владимирской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УМВД региона.