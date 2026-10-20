В Краснодарском крае двух мужчин унесло в открытое море во время шторма
В Краснодарском крае двух мужчин унесло в открытое море. Как сообщает РЕН ТВ, они находились на берегу во время шторма.
По предварительным сведениям, двое купальщиков были в нетрезвом состоянии. Сообщается, что граждане пытались выбраться из воды и боролись с огромными волнами.
В какой-то момент мужчин отнесло от берега, и больше их никто не видел. Сейчас спасатели и правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Официальных комментариев о состоянии купальщиков пока не поступало.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Татарстане. Там мужчина в состоянии алкогольного опьянения облил спящую жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.
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