В Дагестане шестилетняя девочка выбежала на дорогу и попала под колёса легковушки

В Дагестане шестилетняя девочка выбежала на проезжую часть и попала под колёса легковушки. Об этом сообщило МВД России по Республике.



Инцидент произошёл 12 апреля около 18:00 мск на 96-м километре автодороги «Махачкала — Верхний Гуниб». Сотрудники ведомства установили, что 73-летний мужчина управлял автомобилем Lada Granta и совершил наезд на ребёнка.

Дошкольница выбежала на дорогу внезапно, водитель не успел предотвратить столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия шестилетняя девочка получила различные телесные повреждения. Медики доставили пострадавшую в центральную районную больницу села Леваши.

Ранее сообщалось об инциденте под Калининградом, где 13-летний подросток без шлема разбился на скутере.

Ольга Щелокова

