На трассе в российском регионе перевернулась машина скорой помощи, есть пострадавшие

17 декабря 2025, 23:43

В Новгородской области перевернулась скорая, в ДТП пострадали фельдшер и роженица

Фото: iStock/Iulianna Est

В Новгородской области перевернулась машина скорой помощи, пострадали фельдшер и пациентка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление защиты населения региона.





Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Крестцы – Боровичи. Сигнал о нём поступил в экстренные службы в 19:01 по московскому времени.



Прибывшие на место специалисты обнаружили перевернутую машину скорой помощи и поврежденный автомобиль «ВАЗ». Пожарные отключили аккумуляторы на обоих транспортных средствах и провели осмотр на утечку топлива.



В результате аварии пострадали фельдшер и находившаяся в машине роженица. После осмотра медиками их направили в Великий Новгород.



