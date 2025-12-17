Пассажир без билета проскользнул в самолет в аэропорту Израиля

17 декабря 2025, 19:29

Ynetnews: Пассажир без билета проскользнул в самолет в аэропорту Бен-Гурион

Фото: iStock/AlxeyPnferov

18-летний пассажир без билета проскользнул в самолет в аэропорту Бен-Гурион в Израиле и едва не улетел в Европу. Об этом сообщает портал Ynetnews.