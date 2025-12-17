Пассажир без билета проскользнул в самолет в аэропорту Израиля
18-летний пассажир без билета проскользнул в самолет в аэропорту Бен-Гурион в Израиле и едва не улетел в Европу. Об этом сообщает портал Ynetnews.
Инцидент случился на борту воздушного судна авиакомпании Austrian Airlines, следовавшего рейсом из Тель-Авива в Вену. Как выяснилось в ходе расследования, молодой человек успешно прошел досмотр, однако не завершил процедуру пограничного контроля.
Сотрудники авиакомпании Austrian Airlines подтвердили, что инициировали собственное внутреннее расследование и на текущий момент не могут предоставить дополнительных деталей о случившемся.
Ранее сообщалось, что мужчина опоздал на авиарейс и залез в багажный отсек, но перепутал самолет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: