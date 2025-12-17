В Рязани пьяный ухажёр угрожал ножом девочке-подростку за отказ от близости
В Рязани полиция задержала 20-летнего местного жителя. По информации областного управления МВД, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения угрожал ножом 16-летней знакомой.
Конфликт произошёл в одном из общежитий. Правоохранители установили, что пьяный мужчина пришёл в гости к девочке-подростку. На общей кухне он объяснился ей в чувствах и потребовал взаимности. После отказа он схватил со стола кухонный нож и начал угрожать девушке расправой, если она не согласится.
Несовершеннолетняя закричала и попыталась убежать. Соседи вызвали полицию, когда услышали шум. Прибывшие сотрудники обезвредили агрессора, изъяли у него нож и доставили в отдел для разбирательства. Следствие возбудило уголовное дело. Задержанному грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее в Татарстане трое подростков избили мужчину и надругались над женщиной.
Читайте также: