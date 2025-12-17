В Рязани пьяный ухажёр угрожал ножом девочке-подростку за отказ от близости

17 декабря 2025, 20:48

В Рязани задержали мужчину, угрожавшего ножом 16-летней девушке

Фото: Istock/BrianAJackson

В Рязани полиция задержала 20-летнего местного жителя. По информации областного управления МВД, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения угрожал ножом 16-летней знакомой.