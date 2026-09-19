Пьяный водитель вылетел из окна своей машины и упал с эстакады в Новосибирске
В Новосибирске пьяный автомобилист вылетел из окна Volkswagen Jetta и упал с эстакады. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
По предварительной информации, водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. От силы удара мужчину выбросило из машины, и он скончался от полученных травм. В настоящий момент правоохранительные органы работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Приморье медики спасли младенца, который родился раньше срока и весил всего 830 граммов. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, постепенно набирает вес и развивается под врачебным контролем. Подробности читайте здесь.
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