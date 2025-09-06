На турнире по кулачным боям в России произошла массовая драка — видео
На турнире по кулачным боям Prime FL в Иркутске произошла массовая потасовка; видео инцидента опубликовал Telegram‑канал Shot.
В поединке россиянин Тагар Намсараев из Улан‑Удэ дважды ударил лежащего молдавского бойца Константина Чиобану, причём один из ударов был нанесён уже после остановки боя рефери, что нарушает правила. В ответ на ринг ворвался один из членов команды Чиобану, после чего завязалась массовая драка с участием секундантов обеих сторон; разнять участников удалось только охране. Победу в бою присудили Чиобану, Намсараев был дисквалифицирован.
Ранее сообщалось, что баскетболисты сборных Аргентины и Доминиканской Республики устроили массовую драку после матча группового этапа Кубка Америки: во время столкновения игроки наносили друг другу удары руками и ногами, некоторые оказались на паркете.
