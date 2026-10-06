На учениях в Австралии погиб один военнослужащий, еще пятеро пострадали
Один военнослужащий австралийской армии погиб и ещё пятеро получили ранения во время учений на полигоне Маунт-Банди. Об этом сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла 5 октября 2026 года. Минобороны Австралии подтвердило гибель военного и ранения пятерых его сослуживцев. Другие детали происшествия в настоящий момент не раскрываются. Дополнительные сведения в ведомстве пообещали предоставить, когда появится такая возможность.
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