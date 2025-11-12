На Украине произошла авария на единственном урановом руднике
На шахте «Ингульская» в Кировоградской области случилась авария. Об этом пишут украинские СМИ.
Как уточняет Минэнерго, вчера, 11 ноября, произошел прорыв гидроукладочной смеси с затоплением горизонта в подземной выработке отработанного блока. Судьба двух рабочих пока неизвестна, ведутся аварийно-спасательные работы.
Отмечается, что шахта «Ингульская» — единственное на Украине предприятие, занимающееся добычей природного урана. Шахты «Смолинская», «Новоконстантиновская» и «Ингульская» входят в состав госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» (Восток ГОК).
Ранее сообщалось, что ВСУ подорвали инфраструктуру шахты «Краснолиманская» в ДНР.
