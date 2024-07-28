На Украине сообщили о масштабном пожаре в Николаеве

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В городе Николаеве на юге Украины вспыхнул крупный пожар. Об этом проинформировало украинское издание «Страна.ua».
Что именно горит, не уточняется. Как сообщает агентство, местных жителей призвали не открывать окна.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России поразили ракетами транспортное предприятие в Слободском районе Харькова. Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в видео, размещенном в Телеграм-канале ведомства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Ранее стало известно, что Вооруженные силы России поразили ракетами транспортное предприятие в Слободском районе Харькова. Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в видео, размещенном в Телеграм-канале ведомства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Алина Юрчак