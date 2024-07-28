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На Украине сообщили о масштабном пожаре в Николаеве

«Страна.ua»: масштабный пожар начался в Николаеве на Украине
28 июля 2024, 21:51
Фото: istock / O_Lypa

Фото: istock / O_Lypa

В городе Николаеве на юге Украины вспыхнул крупный пожар. Об этом проинформировало украинское издание «Страна.ua».
Что именно горит, не уточняется. Как сообщает агентство, местных жителей призвали не открывать окна.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России поразили ракетами транспортное предприятие в Слободском районе Харькова. Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в видео, размещенном в Телеграм-канале ведомства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#пожар
#украина
Один человек погиб в аварии в Подмосковье
Мужчина погиб в ДТП на трассе M-4 «Дон» около Домодедово
28 июля 2024, 21:40

Фото: istock / conejota

Грузовик Shacman и «Газель» столкнулись на трассе в Московской области, в результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Авария произошла примерно в 15:30 по московскому времени на 42-м километре трассы М-4 «Дон».

«Произошло попутное столкновение «Газели» и грузового автомобиля Shacman. В результате ДТП пассажир «Газели» погиб на месте происшествия, водитель с телесными повреждениями госпитализирован», — сказал собеседник информагентства.
Детали произошедшего устанавливаются.

Правоохранители сообщили изданию, что после столкновения дорогу засыпало овощами, которые выпали из грузовика, в связи с чем движение оказалось затруднено.

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У Фолкленд продолжается поиск членов экипажа затонувшего судна Argos Georgia
28 июля 2024, 18:47

Фото: istockphoto/andrej67

Поиски пропавших членов экипажа рыболовецкого судна Argos Georgia, затонувшего у Фолклендских островов, продолжаются. В составе экипажа есть и граждане России.
О том, что поиски моряков возобновились, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик. По его словам, поисково-спасательная операция ранее была приостановлена из-за плохих погодных условий. В настоящее время два корабля возобновили поиски, однако новостей пока нет. Экипаж затонувшего корабля состоял из 27 человек. Помимо россиян, в него входили десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца.

Ранее спасатели обнаружили 14 моряков на спасательных шлюпках вблизи побережья островов. Шесть человек погибли, ещё семеро числятся пропавшими без вести.

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Попадание бойцов ЧВК «Вагнер» в засаду туарегов назвали чередой случайностей
28 июля 2024, 18:12

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

То, что бойцы группировки ЧВК «Вагнер» попали в засаду, устроенную туарегами, вызвано чередой случайностей. Что касается одного из бывших командиров Евгения Пригожина Антона Елизарова с позывным Лотос, то он не попадал в плен, его там просто не было.
Об этом сообщил связанный с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» телеграм-канал Condottiero. Автор канала назвал успех засады туарегов чередой случайностей в противодействии «Аль-Каиды»* и ЧВК. К ним относится, например, разразившаяся песчаная буря, которая не позволила вагнеровцам использовать авиацию для помощи своим товарищам. Говоря о потерях, автор поста назвал их не критичными, но болезненными.

Автор Condottiero также опроверг информацию о том, что командир группы Лотос попал в плен. По его словам, Елизаров жив и находится в другом месте. Что касается ранения, то оно было получено Лотосом ещё в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#telegram
#вагнер
#чвк
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Один человек погиб из-за удара молнии в парке «Патриот» — видео
Shot: один человек скончался после удара молнии в подмосковном парке «Патриот»
28 июля 2024, 17:55

Фото: istockphoto / Soumen Hazra

Один из пострадавших от удара молнии мужчин в парке «Патриот» скончался в больнице, сообщили в SHOT.
Момент удара попал на видеозапись.



Ещё один человек, получивший удар молнии, остаётся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших увеличилось до четырех.

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#подмосковье
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Детский праздник в сауне Нижнего Тагила закончился ожогами и рвотой
28 июля 2024, 17:39

Фото: istockphoto/erdemerdemli

В Нижнем Тагиле Свердловской области группа детей получила химические ожоги после купания в сауне. Там компания из нескольких семей отмечала день рождения одного из отпрысков.
Инцидент произошёл в заведении «Ай Сауна», сообщает сетевое издание E1.RU. Всего на празднике было 12 детей вместе с родителями. Примерно через час после начала торжества несовершеннолетние почувствовали недомогание. У детей началась массовая рвота, кашель, заплыли глаза. Была срочно вызвана скорая помощь. Медики поставили диагноз: химический ожог средней тяжести.

Обеспокоенные родители обратились в администрацию сауны, однако там им заявили, что дети «просто перекупались». Тогда родители пострадавших несовершеннолетних обратились в полицию. Региональная уже прокуратура начала проверку по факту происшествия. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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#медики
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В Свердловской области мужчина поджег кафе из-за фруктовой нарезки
28 июля 2024, 17:34

Фото: istockphoto / blinow61

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, сотрудники полиции проверяют информацию о том, что посетитель семейного кафе в городе Ревда пытался сжечь заведение из-за недовольства качеством обслуживания.
В самом кафе подтвердили, что мужчина, выпив, заказал рыбную закуску, а затем — фруктовую.

«Он позвал официанта и начал кричать: «Почему фруктовая нарезка пахнет рыбой?». Мы ему объяснили, что он только что ел рыбу. Он начал нервничать, ушёл из кафе и сказал, что сейчас придёт и подожжёт нас. Мы подумали, что это какая-то шутка, но оказалось — нет. Он пришёл с канистрой», — рассказали в администрации заведения.

По словам собеседницы, после этого посетитель разлил бензин перед входом в кафе. Охранник, подоспевший на место, остановил его. В руках у мужчины была зажигалка, которую, по словам собеседницы, забрала полиция.

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Разгром ЧВК «Вагнер» в Африке: Засада в Мали, серьезные потери, смерть военкора и плен
Бойцы ЧВК «Вагнер» попали в засаду туарегов в Мали: подробности
28 июля 2024, 17:00

Фото: istock / zabelin

В ночь на 28 июля стало известно, что колонна подготовленных бойцов ЧВК «Вагнер» и армии Мали попала в засаду туарегской группировкм «Координация движений Азавада». По неподтвержденной информации, могли погибнуть от 20 до 50 человек, также есть пленные.
О столкновении туарегов с ЧВК «Вагнер» и его последствиях — читайте в материале «Радио 1».

Что произошло в Мали?

Бои возле Мали активизировались еще 20 июля, именно тогда бойцы ЧВК «Вагнер» стали проводить разведывательные мероприятия на границе с Алжиром.

25 и 26 июля «Координация движений Азавада» устроила засаду российским бойцам во время совместной операции с малийской армией, которые патрулировали пустыню вблизи города Тинзауатен на севере страны.

27 июля правительственные силы стали отступать, а боевики начали подтягивать резервы. Тогда к боям присоединились террористы «Аль-Каиды»*. Они заминировали местность, где подорвались вагнеровцы и солдаты армии Мали. Уже к ослабленным правительственным и российским силам подобрались туареги.

Представители движения заявили, что «колонны малийской армии и российских наемников» полностью разгромлены.
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Потери и плен

Бойцы «Вагнера» понесли серьезные потери — от 20 до 50 погибших, среди них автор известного Телеграм-канала Grey Zone Никита «Белый». Пять вагнеровцев и несколько малийских солдат попали в плен, среди них оказался Антон Елизаров с позывным Лотос, ставший главой «Вагнера» после смерти Евгения Пригожина. Позже появились сведенья, что пленных смогли выкупить. По данным Телеграм-канала «Рыбарь», пока провели две сделки.

В бою, где погиб администратор канала Grey Zone, бойцов ЧВК и ВС Мали было в 10 раз меньше, чем сепаратистов и террористов.

На видео, которое распространили туареги, видны подбитые боевые машины, десятки трупов и пленные. Помимо этого, боевикам удалось сбить вертолет Ми-24 и захватить несколько единиц боевой техники.

«Военкоры русской весны» сообщили, что из-за песчаной бури ЧВК «Вагнер» осталась без прикрытия с воздуха. Туареги отрезали одну из колонн и нанесли удар по ней.

Минобороны России сведенья не комментировали.

Реакция властей Мали на происшествие

После нападения на вагнеровцев появились данные о новых ударах армии Мали по местам дислокации террористов и столкновениях с их отрядами. Как сообщает Генштаб страны, беспилотники правительственных войск успешно ликвидировали пять террористических целей и до 20 повстанцев. Потери малийская армия оценила в два человека. Ведомство призвало мирных жителей уехать с северо-восточной территории Мали, где располагаются боевики.
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Чего хочет «Координация движений Азавада»?

Туареги — созданное в 2014 году воинственное африканское племя, которое уже более 100 лет ведёт борьбу за создание независимого государства. Боевики выступали за полное отделение Азавада — области на севере Мали, которая богата полезными ископаемыми.

На рубеже 20-21 веков туареги организовывали серию восстаний, крупнейшее из которых произошло в Мали в 2012-2014 годах. Оно послужило началом конфликта туарегов с правительством государства, который невзирая на попытки урегулирования продолжается до настоящего времени.

Считается, что туарегов поддерживают исламистские террористические движения, в том числе «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация).

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*запрещенная в России террористическая организация
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Число пострадавших от удара молнии в парке «Патриот» увеличилось
Baza: четыре человека пострадали при ударе молнии в парке «Патриот»
28 июля 2024, 16:16

Фото: istock / maxim4e4ek

Количество пострадавших из-за удара молнии в подмосковном парке «Патриот» перед главным храмом ВС РФ увеличилось до четырех человек. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.
По данным издания, пострадали две женщины и двое мужчин.

Уточняется, что состояние одного из пострадавших мужчин оценивается как критическое. На месте происшествия прибывшие врачи оказывают ему помощь. Еще один россиянин получил закрытую черепно-мозговую травму и рану лба.

Женщины пострадали не так сильно, их госпитализировали с диагнозом «поражение электротока». Одна из них смогла самостоятельно подняться на ноги.

В воскресенье утром МЧС предупреждало о неблагоприятных погодных условиях в Московской области, включающих в себя дождь, грозу и порывы ветра до 15 м/с. По прогнозу Гидрометцентра, в Подмосковье действует желтый уровень опасности с предупреждением о грозах до 9 часов вечера по мск.

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Молния ударила в жилой дом в Подмосковье
28 июля 2024, 16:10

Фото: istockphoto/ljphoto7

После того, как молния попала в трёх человек в парке «Патриот», стихия отметилась ещё в одном месте Подмосковья. На этот раз грозовой электрический разряд угодил в жилой дом в селе Подберёзники Коломенского района.
Хозяйка усадьбы в этот момент была на улице, сообщает телеграм-канал SHOT. От удара молнии дом загорелся. Подъехавшие пожарные приступили у тушению огня, однако мансарда к тому времени уже полностью сгорела. Гроза продолжается в Москве и некоторых районах области.

Ранее молния попала в трёх человек в подмосковном парке «Патриот». Инцидент произошёл неподалёку от Главного храма Вооружённых сил России. Пострадали женщина и двое мужчин. Женщина затем сразу поднялась, а представители сильного пола остались лежать на земле. Их госпитализировали с диагнозом «поражение электричеством».

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