На Украине устроили провокацию с антисемитскими лозунгами у синагоги
ТАСС: в Киеве злоумышленники атаковали синагогу
Полиция Киева выясняет обстоятельства провокации в Оболонском районе. Информацию приводит ТАСС.
По предварительным данным, у здания синагоги группа неизвестных молодых людей выкрикивала антисемитские лозунги и демонстрировала нацистские приветствия. Кроме того, нападавшие распылили газ в лицо одному из членов общины.
Правоохранители проводят проверку, устанавливают обстоятельства и участников инцидента, решается вопрос о правовой квалификации. Число причастных не сообщается.
