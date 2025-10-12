Достижения.рф

На Украине устроили провокацию с антисемитскими лозунгами у синагоги

ТАСС: в Киеве злоумышленники атаковали синагогу
Фото: istockphoto/Helios8

Полиция Киева выясняет обстоятельства провокации в Оболонском районе. Информацию приводит ТАСС.



По предварительным данным, у здания синагоги группа неизвестных молодых людей выкрикивала антисемитские лозунги и демонстрировала нацистские приветствия. Кроме того, нападавшие распылили газ в лицо одному из членов общины.

Правоохранители проводят проверку, устанавливают обстоятельства и участников инцидента, решается вопрос о правовой квалификации. Число причастных не сообщается.

Никита Кротов

