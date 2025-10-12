В Бурятии водители напоролись на бетонные блоки и создали пробку

12 октября 2025, 14:35

Фото: iStock/igoriss

В Улан-Удэ на улице Борсоева несколько водителей повредили колеса своих автомобилей, наехав на бетонные блоки, рассыпанные по проезжей части. Об этом сообщает телеграм-канал «Весь Улан-Удэ», опубликовав видео с последствиями инцидента.