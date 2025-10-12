В Бурятии водители напоролись на бетонные блоки и создали пробку
В Улан-Удэ на улице Борсоева несколько водителей повредили колеса своих автомобилей, наехав на бетонные блоки, рассыпанные по проезжей части. Об этом сообщает телеграм-канал «Весь Улан-Удэ», опубликовав видео с последствиями инцидента.
На кадрах видно, что строительные материалы оказались разбросаны по всей ширине дорожного полотна. Рядом стоят минимум две машины с включенной «аварийкой», остановившиеся после наезда на препятствие.
Движение на участке затруднено. Кто рассыпал бетонные блоки по дороге, пока неизвестно. Не исключено, что они выпали из проезжавшего мимо грузовика.
