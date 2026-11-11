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На улицах российского города появились зеленые реки

В Стерлитамаке на улицах появился зеленый кипяток
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В башкирском Стерлитамаке улицы Волочаевская и Дружбы затопило кипятком ярко-зеленого цвета. Инцидент произошел из-за прорыва трубы отопления на улице Патриотической.



Кадры парящих потоков болотного оттенка опубликовал уфимский телеканал UTV. В коммунальных службах пояснили, что воду окрасили намеренно: краситель уранин применяется для обнаружения скрытых утечек при испытаниях теплосетей.

Спецслужбы уже откачивают разлившуюся воду. По данным «Комсомольской правды», во время аварии реагент попал в реку Ольховку.

Ранее на Пхукете из-за сильных дождей за два часа затопило виллу россиян. Сегодня утром вода зашла и на виллу пары из Петербурга.

Никита Кротов

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